В Одесской области женщина выпала из шестого этажа

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

В эти выходные в городе Черноморске Одесской области на улице Виталия Шума из 19-го дома из окна шестого этажа выпал человек.

Им оказалась 79-летняя жительница Черноморска. Ей спасла жизнь прикрепленная к стене здания спутниковая антенна, которая располагалась ниже ее окна. На место происшествия прибыли спасатели, которые достали пострадавшую и передали ее карете скорой помощи.

Завершена проверка по данному факту завершили, правоохранители расценили его как несчастный случай.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Ивано-Франковске на улице Вовчинецкая с седьмого этажа из окна дома выпал ребенок 2016 года рождения.