19:34 23.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100192131:test

В Одесской области женщина выпала из шестого этажа

На Одещине женщина пенсионного возраста случайным образом выпала из окна многоэтажки. Пенсионерка выжила благодаря тому, что зацепилась за спутниковую антенну во время полета.

В Одесской области женщина выпала из шестого этажа

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

В эти выходные в городе Черноморске Одесской области на улице Виталия Шума из 19-го дома из окна шестого этажа выпал человек.

Им оказалась 79-летняя жительница Черноморска. Ей спасла жизнь прикрепленная к стене здания спутниковая антенна, которая располагалась ниже ее окна. На место происшествия прибыли спасатели, которые достали пострадавшую и передали ее карете скорой помощи.

Завершена проверка по данному факту завершили, правоохранители расценили его как несчастный случай.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Ивано-Франковске на улице Вовчинецкая с седьмого этажа из окна дома выпал ребенок 2016 года рождения.


Поделиться
Читайте также:
 
В Эстонии начались киберучения НАТО Порошенко уполномочил местные советы запрещать продавать алкоголь в определенное время суток В Армении назначен новый премьер-министр Нацбанк на вторник вновь укрепил гривну
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив