В Измаиле под колеса иномарки попали двое подростков - ФОТО

По предварительной информации, водитель на скорости 60 км\час влетел в девушек-пешеходов 15-ти и 16-ти лет, которые пытались пересечь проезжую часть в нерегулируемом месте. Девочек отбросило на несколько метров, сам шофер вызвал бригаду медиков и предоставил необходимую первую медицинскую помощь.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства ДТП. Возбуждено уголовное производство.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львовской области в селе Чижиков произошло дорожно-транспортное происшествие с участа Mersedes Atego1218, вследствие которого один человек погиб, еще троих забрали медики.ием легкового автомобиля ВАЗ-21099 и грузовик