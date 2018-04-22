17:13 22.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Измаиле под колеса иномарки попали двое подростков - ФОТО

В Измаиле в Одесской области водитель сбил двух пешеходов. Об этом передает пресс-служба патрульной полиции Одесской области.

В Измаиле под колеса иномарки попали двое подростков - ФОТО

По предварительной информации, водитель на скорости 60 км\час влетел в девушек-пешеходов 15-ти и 16-ти лет, которые пытались пересечь проезжую часть в нерегулируемом месте. Девочек отбросило на несколько метров, сам шофер вызвал бригаду медиков и предоставил необходимую первую медицинскую помощь.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства ДТП. Возбуждено уголовное производство.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львовской области в селе Чижиков произошло дорожно-транспортное происшествие с участа Mersedes Atego1218, вследствие которого один человек погиб, еще троих забрали медики.ием легкового автомобиля ВАЗ-21099 и грузовик


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