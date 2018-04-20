В Запорожье на мужчину упал подъемник мусоровоза

Об сообщает пресс-служба управления патрульной полиции в Запорожской области.

Сообщается, что сегодня утром, 19 апреля, в правоохранительные и медицинские службы поступило сообщение, что на улице Академика Амосова, в Александровском районе травмирован мужчина.

Установлено, что мужчина подходил к своему автомобилю, когда на него резко упал подъемник мусоровоза. Прибывшая карета скорой помощи экстренно доставила его в больницу. Родственники позднее сообщили, что мужчину 1961 года рождения медикам спасти так и не удалось.

Полиция выяснила, что причиной инцидента послужила неисправность мусоровоза, у которого случилось неконтролируемое срабатывание манипулятора, после чего тяжелый металлический "крюк" опустился со стороны тротуара, в момент движения пешехода.

В частности, во время происшествия повреждения получили также три припаркованных рядом транспортных средства.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Запорожье на глазах у полицейских нетрезвый водитель сбил троих пешеходов.