В Черкасской области горел жилой дом

Об этом сообщил пресс-секретарь начальника УГСЧС Украины в Черкасской области Константин Проценко в Facebook.

Указано, что в оперативно-координационный центр Управления из города Тальное 14 апреля в 18:17 поступила информация о возгорании в жилом доме на улице Свободы.

В момент начала пожара, в помещении пребывали шестеро детей и их 65-летний дедушка с инвалидностью первой группы.

Пятерым детям удалось самостоятельно оставить горящий дом. Пенсионер обнаружил, что трехлетняя внучка еще находиться внутри, он вернулся на ее поиски, но не смог найти девочку. В результате поисков он получил ожоги 45% тела и вынужденно отступил.

На крики женщин отреагировал 45-летний месный житель Юрий Туркаленко. который прибыв на место происшествия нашел в доме живого ребенка и вынес на улицу, но тело девочки уже обгорело почти полностью.

Жертв пожара доставили в центральную районную больницу. Медики приложили все усилия, однако спасти ребенка не удалось. Инвалид в тяжелом состоянии пребывает в реанимации.

По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за короткого замыкания электрической сети.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Австралии, где бушуют лесные пожары, огонь уже достиг жилых домов в южном пригороде крупнейшего города страны Сиднея.