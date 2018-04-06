15:10 06.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100190683:labazovych

В Харьковской области задержали двух подростков с мешком снарядов

Дети возрастом 10 и 15 лет неподалеку от станции Лозовая в Харьковской области несли в мешке более 40 боеприпасов. В частности, ребят остановили сотрудники стрелковой команды железнодорожного пути.

В Харьковской области задержали двух подростков с мешком снарядов

Об этом сообщает пресс-служба полиции области на своей странице в Facebook.

Как отмечается, работники станции Лозовая патрулировали территорию и заметили вблизи переходного моста двух ребят, которые несли мешок. Тогда отряд военизированной охраны решил проверить, что в нем находится. Когда увидели ржавые снаряды, сразу отобрали у детей опасные предметы и вызвали полицию.

По словам школьников, они нашли снаряды на территории заброшенного парка. Среди отобранных у школьников боеприпасов 13 осколочных и 31 бронебойный снаряд.

В данный момент сотрудники полиции открыто уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием или боепрпасами (ч.1 ст.263 УК). Следственные действия продолжаются.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина теперь может производить собственные артиллерийские боеприпасы больших калибров.


Поделиться
Читайте также:
 
Европарламент планирует выделить Украине финпомощь в размере один млрд евро "Северный поток-2" несет военную угрозу, - Парубий Украинцам рассказали, что можно класть в пасхальную корзину на освящение Президент анонсировал строительство аэропорта на Закарпатье
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив