В России горел крупнейший деревообрабатывающий завод - ФОТО

Пожар возник на складе предприятия ММ-Ефимовский, которое принадлежит австрийской компании Mayr-Melnhof Holz. Как сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций России в Ленинградской области, сообщение о возгорании поступило около семи часов утра.

Уже на месте спасатели установили, что горит склад готовой продукции. При этом огонь распространился на две тысячи квадратных метров.

Пожару присвоен третий уровень сложности, поэтому с огнем боролись 73 спасателя с помощью 26 единиц спецтехники. Угрозы населению нет. Автомобильная и железная дороги не задымлены, – заверили в областном управлении МЧС.

Напомним, 25 марта произошел пожар в ТРЦ "Зимняя вишн"я в российском Кемерово. По официальным данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.

Как сообщал УРА-Информ, 28 марта в Кемерово прошла церемония прощания с погибшими во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня".