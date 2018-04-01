11:51 01.04.2018 | Происшествия | Новости
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В Индии произошел обвал здания отеля

В индийском городе Индаур обвалилось здание гостиницы. Об этом передает Asian Age.

В Индии произошел обвал здания отеля

По предварительной информации, обвал произошел из-за дорожно-транспортного происшествия, в результате которого автомобиль влетел в здание отеля.  Из-под завалов удалось вытащить десять человек, однако девять из них скончались по дороге в госпиталь, еще один находятся в реанимационном отделении.

Сам виновник обвала погиб на месте. На данный момент поисково-спасательная операция продолжается, под завалами остается еще 50 человек, которые снимали номера в гостинице. Власти города привлекли армейский корпус для помощи в спасательной операции. В городе объявлен однодневный траур.

Правоохранители оцепили местность, где произошел инцидент, часть городских дорог временно перекрыли.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в индийском городе Музаффарпур водитель автобуса не справился с управлением и влетел в школьное помещение. 


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