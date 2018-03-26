В результате пожара в Кемерово погибли девять детей, 41 пропал без вести

Борьбу с огнем вели более 500 человек. Сейчас идет проливка здания. В то же время источник в службах технического надзора региона сообщил журналистам, что спровоцировать пожар в торговом центре в Кемерово могла неисправная электропроводка, однако не исключают и возможности поджога.

Вместе с тем заместитель начальника Главного управления Министерства чрезвычайным ситуаций по Кемеровской области Борис Дедюхин сообщил, что по стоянию на утром сегодняшнего дня известно о смерти девяти детей. На данный момент ведутся поиски 41 ребенка.

Всего в пожаре погибли 37 человек, их тяжело опознать, поскольку они сильно обгорели. Дедюхин также пояснил, что пропавшими без вести числятся 64 человека.

Также, по данным МЧС России, число пострадавших в результате пожара в торговом центре возросло до 47 человек. Сейчас им всем медики оказывают помощь, - рассказали в ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, пожар в торговом центре в Кемерово начался днем в воскресенье, 25 марта, по последним данным погибли 37 человек, пострадали 43, еще 69 считаются пропавшими без вести.