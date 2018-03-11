23:40 11.03.2018 | Происшествия | Новости
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В Берлине вандалы сожгли мусульманскую мечеть

В Берлине в районе Райниэндорф трое неизвестных закидали "коктейлями Молотова" мусульманскую мечеть. Об этом передает DW.

В Берлине вандалы сожгли мусульманскую мечеть

Сообщается, что трое молодчиков разбили окна в мечети и поочередно забрасывали "коктейлями Молотова" внутренние помещения. Очевидцы не отважились самостоятельно усмирить хулиганов и вызвали правоохранителей.

Полисменам не удалось задержать нарушителей порядка, однако им удалось составить три фотороботы по свидетельствам очевидцев инцидента. Известно, что все трое скрылись на автомобиле.

Днями ранее похожий случай произошел в городе Лауффен-на-Неккари в земле Баден-Вюртемберг. Полиция предполагает, что за этими двумя нападениями может стоять преступная группировка, которая занимается пропагандой исламофобии среди немецкого общества.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно вандалы подожгли храм Преображения Господня в Киеве. 


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