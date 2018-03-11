В Берлине вандалы сожгли мусульманскую мечеть

Сообщается, что трое молодчиков разбили окна в мечети и поочередно забрасывали "коктейлями Молотова" внутренние помещения. Очевидцы не отважились самостоятельно усмирить хулиганов и вызвали правоохранителей.

Полисменам не удалось задержать нарушителей порядка, однако им удалось составить три фотороботы по свидетельствам очевидцев инцидента. Известно, что все трое скрылись на автомобиле.

Днями ранее похожий случай произошел в городе Лауффен-на-Неккари в земле Баден-Вюртемберг. Полиция предполагает, что за этими двумя нападениями может стоять преступная группировка, которая занимается пропагандой исламофобии среди немецкого общества.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно вандалы подожгли храм Преображения Господня в Киеве.