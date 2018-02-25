Во Львове микроавтобус насмерть сбил десятилетнего ребенка

В результате дорожно-транспортное происшествие десятилетний мальчик погиб на месте. Как сообщает депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей страничке в социальной сети, авария произошла около пяти часов вечера на улице Пасечной.

Ребенок катался на санках и попал под машину. Предварительно установлено полицией, что за рулем был мужчина постарше, полного телосложения, с места происшествия уехал в неизвестном направлении.

Вместе с тем через час водитель автобуса вернулся на место происшествия, его допросила полиция, - сообщил Зинкевич.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 25 февраля, в Одессе автомобиля Renault, по неизвестным пока причинам, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате аварии никто не пострадал.