Два военных вертолета разбились во Франции - ФОТО

Об этом сообщает издание Le Figaro.

Стало известно, что авария произошла около девяти утра по местному времени. Изначально была информация о 6 жертвах, вместе с тем, по словам источника, на месте аварии обнаружили пяти тел. На данный момент ведутся поиски шестой жертвы.

Как сообщили в префектуре, вертолеты принадлежали авиационному училищу сухопутных войск. Причины катастрофы пока не называются.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в американском городе Хьюстон штата Техас в аварию попал вертолет, на котором находились зимбабвийские оппозиционеры. Сообщается, что на борту транспорта находился представитель зимбабвийской оппозиции Рой Беннетт и его жена Эйлин.