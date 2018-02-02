11:41 02.02.2018 | Происшествия | Новости
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Два военных вертолета разбились во Франции - ФОТО

В департаменте Вар на юге Франции сегодня утром, 2 февраля 2018 года, разбились два военных вертолета Gazelle, в результате чего погибли пять человек.

Два военных вертолета разбились во Франции - ФОТО

Об этом сообщает издание Le Figaro.

Стало известно, что авария произошла около девяти утра по местному времени. Изначально была информация о 6 жертвах, вместе с тем, по словам источника, на месте аварии обнаружили пяти тел. На данный момент ведутся поиски шестой жертвы.

Как сообщили в префектуре, вертолеты принадлежали авиационному училищу сухопутных войск. Причины катастрофы пока не называются.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в американском городе Хьюстон штата Техас в аварию попал вертолет, на котором находились зимбабвийские оппозиционеры. Сообщается, что на борту транспорта находился представитель зимбабвийской оппозиции Рой Беннетт и его жена Эйлин.

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