В Шостке взорвался газовый балом в машине, три человека пострадали - ВИДЕО

Тут на одной из легковых машин взорвался газовый баллон. В результате инцидента пострадали три человека.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел около девяти часов утра на газозаправочной станции, расположенной на улице Шевченко.

По предварительным данным, автомобиль Chery Amulet с газобаллонным оборудованием заправлялся сотрудник станции и в это время произошел взрыв.

На момент взрыва в салоне транспортного средства ни водителя, ни пассажиров не было. Вместе с тем травмы получил оператор газозаправочной станции. Скорая помощь увезла его в больницу.

Через некоторое время в лечебное учреждение обратились еще два человека, пострадавших от взрыва.

Прибывшие по вызову спасатели обнаружили подтекание топливного бака, смыли струей воды последствия разлива топлива, после чего подставили емкость для сбора остатков горючего.

Сейчас на станции дежурят сотрудники ГосЧС, чтобы в случае возникновения возгорания оперативно его ликвидировать.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в районе села Соль Закарпатской области сошли с рельсов три грузовых вагона.

К счастью, в результате аварии жертв и пострадавших нет.