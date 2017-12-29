Боевики продолжают нарушать рождественское перемирие

Только за сегодня, 29 декабря террористы дважды открывали пулеметный и стрелковый огонь по позициям ВСУ. Усиленный огонь был зафиксирован в районе Верхнеторецкого и шахты Бутовка. Украинские бойцы получили приказ продолжать соблюдать новогодне-рождественское перемирие. На остальных участках линии разграничения провокаций со стороны противника не зафиксировано. Руководство ВСУ уже начало усиленную подготовку на 30, 31 декабря из-за возможности эскалации конфликта. Такие данные доложила украинская разведка.

"Режим прекращения огня не соблюдается, количество обстрелов уменьшилось", - говорится в сообщении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", сегодня сотрудники СБУ в районе проведения АТО разоблачили и задержали информатора боевиков.