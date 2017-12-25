15:23 25.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Транспортные очереди на границе Польши и Словакии ликвидированы

Украинские пограничники заявляют, что огромные очереди не украино-польской и украино-словацкой границе на данный момент отсутствуют. Об этом передает пресс-центр Госпогранслужбы.

Транспортные очереди на границе Польши и Словакии ликвидированы

Ранее на пунктах пропуска на этих участках границы образовались огромные очереди из-за того, что много рабочих возвращались с заработков в Словакии и Польше на рождество и новогодние праздники к своим семьям. Сейчас Государственной пограничной службой Украины удалось должным образом скоординировать движение транспорта по всем полосам трассы на подступах к пограничным КПП. В результате все пункты пропуска на границе с Польшей и Словакией  продолжают работать в обыкновенном режиме. Этого удалось достичь при сотрудничестве с правоохранителями.

Вся операция заняла сутки, накопления транспорта в ближайшие дни не ожидается. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее очереди фур на украинско-словацкой границе протянулись на несколько километров.

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