Транспортные очереди на границе Польши и Словакии ликвидированы

Ранее на пунктах пропуска на этих участках границы образовались огромные очереди из-за того, что много рабочих возвращались с заработков в Словакии и Польше на рождество и новогодние праздники к своим семьям. Сейчас Государственной пограничной службой Украины удалось должным образом скоординировать движение транспорта по всем полосам трассы на подступах к пограничным КПП. В результате все пункты пропуска на границе с Польшей и Словакией продолжают работать в обыкновенном режиме. Этого удалось достичь при сотрудничестве с правоохранителями.

Вся операция заняла сутки, накопления транспорта в ближайшие дни не ожидается.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее очереди фур на украинско-словацкой границе протянулись на несколько километров.