В Японии автомобиль врезался в зрителей, есть пострадавшие

В Японии в воскресенье, 12 ноября, на территории горнолыжного курорта "Тэндзан" автомобиль врезался в зрителей.
Инцидент произошел во время дрифт-заезда. В результате происшествия пострадали по меньшей мере четыре человека.
Как сообщает издание NHK, ссылаясь на данные японской полиции, пострадал водитель автомобиля, штурман и два зрителя. Всех пострадавших скорая помощь увезла в больницу. При этом, по словам медиков один человек был без сознания. Правоохранители причины аварии пока не сообщают.
Напомним, дрифт-заезды на горнолыжном курорте "Тэндзан" проводятся еженедельно по воскресеньям за исключением зимнего периода. На этой неделе в соревнованиях участвовали 66 автомобилей. За гонками наблюдали около ста человек.
Как сообщал УРА-Информ, в Бланьяци автомобиль въехал в толпу людей возле высшей школы Сент-Экзюпери. При этом отмечалось, что в результате столкновения три китайских студента получили травмы, состояние двух из них оценивается как тяжелое.