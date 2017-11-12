В Японии автомобиль врезался в зрителей, есть пострадавшие

Инцидент произошел во время дрифт-заезда. В результате происшествия пострадали по меньшей мере четыре человека.

Как сообщает издание NHK, ссылаясь на данные японской полиции, пострадал водитель автомобиля, штурман и два зрителя. Всех пострадавших скорая помощь увезла в больницу. При этом, по словам медиков один человек был без сознания. Правоохранители причины аварии пока не сообщают.

Напомним, дрифт-заезды на горнолыжном курорте "Тэндзан" проводятся еженедельно по воскресеньям за исключением зимнего периода. На этой неделе в соревнованиях участвовали 66 автомобилей. За гонками наблюдали около ста человек.

Как сообщал УРА-Информ, в Бланьяци автомобиль въехал в толпу людей возле высшей школы Сент-Экзюпери. При этом отмечалось, что в результате столкновения три китайских студента получили травмы, состояние двух из них оценивается как тяжелое.