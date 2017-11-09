В Харькове водитель въехал в припаркованные автомобили, есть пострадавшие

В Харькове на проспекте Науки автомобиль въехал в четыре припаркованные авто, в результате аварии получили ранения три человека.
Водитель автомобиля Volkswagen въехал в четыре припаркованных автомобиля Smart, Mitsubishi, Dodge и Fiat, передает полиция Харьковской области.
В результате инцидента пострадали водитель и два пассажира Volkswagen. Их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. В данный момент медики оценивают состояние их здоровья как стабильное.
Решается вопрос о внесении факту происшествия в Единый реестр досудебных расследований. Сейчас все обстоятельства ДТП выясняются.
Как сообщалось ранее "УРА-Информ", судья Киевского районного суда города Харькова избрал меру пресечения второму участнику смертельной аварии в Харькове Геннадию Дронову. Суд взял его под стражу на 42 суток без возможности уплатить залог.