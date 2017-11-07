13:52 07.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Донетчине арестовали подозреваемого в развращении 11-летней девочки

Восемнадцатилетний парень подозревается в развращении 11-летней девочки, поскольку тот совершил в отношении нее бесстыжие действия. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

На Донетчине арестовали подозреваемого в развращении 11-летней девочки

Об сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По словам правоохранительных органов, парень в состоянии алкогольного опьянения, возле одного из учебных заведений Торецка встретил 11-летнюю девочку. В частности, он применял физическое насилие, в результате чего заставил ее пойти с ним в разрушенное здание общежития. Там же восемнадцатилетний парень и совершил в отношении нее развратные действия.

В свою очередь пострадавшая заявила, что ей удалось вырваться и убежать.

"Когда прибыла домой, в то ж момент она все рассказала матери. Впоследствии мужчину задержали", - отметили полицейские.

Суд удовлетворил ходатайство и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на данный момент в Украине – примерно  60% женщин постоянно становятся жертвами физического насилия.


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