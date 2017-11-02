17:57 02.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Харьковщине массово отравились дети

Прокуратура Харьковщины на данный момент контролирует ход расследования отравления детей.

На Харьковщине массово отравились дети

Известно, что на Харьковщине с 31-го октября 2017 г. по первое ноября 2017 г. было массовое отравление детей - госпитализированы сразу девять человек. Эти данные распространили в сообщении пресс-службы местной прокуратуры.

Краснокутский отдел местной прокуратуры сейчас ведет процессуальное руководство в производстве по итогам нарушения правил и норм по поводу предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений (часть 1 ст. 325 УК страны). С 31-го октября в местную больницу с отравлением привезли девять детей возрастом три-пять лет.

Как сообщал УРА-Информ, на Луганщине отравились 14 студентов.


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