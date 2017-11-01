Экс-"азовец" получил десять лет за попытку взорвать женщину гранатой

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

В прокуратуре уточнили, что по данным следствия, во время службы в АТО 37-летний мужчина имел доступ к боеприпасам, а по окончании службы оставил себе девять запалов и девять гранат РГН. А также нож по типу охотничьего кинжала, которые привез и хранил в своей квартире в городе Березань.

Отмечается, что мужчина с боевой гранатой пришел в магазин, в котором работала женщина, и несмотря на то, что в помещении находились покупатели, вытащил чеку и бросил гранату через прилавок в сторону продавщицы и покинул помещение.

Однако, взрыв гранаты произошел под металлическим листом стеллажа, который был размещен рядом с прилавком магазина, он принял на себя взрывную волну. В результате чего женщине удалось избежать телесных повреждений несовместимых с жизнью, а другие посторонние лица находились в стороне центра взрыва гранаты.

Мужчина был задержан, а его действия квалифицированы по УК Украины.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в американском штате Луизиана на территории Государственного университета Грамблинга произошла стрельба, в результате чего погибло два человека. В момент проишествия виновник пересрелки смог скрытся от сотрудников полиции.