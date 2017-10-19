17:40 19.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе легковое авто раздавил грузовой поезд

Легковое авто марки Renault Kangoo в Одессе попало под колеса поезда, перевозящего грузы.

В Одессе легковое авто раздавил грузовой поезд

ДТП произошло в месте расположения морского порта в н.п. Одесса. Таке данные поведали в пресс-службе местной патрульной полиции. Выяснилось, что правоохранители сообщали про ДТП, которое произошло ночью 19 октября - в районе Таможенной площади.

Известно, что водитель авто Renault Kangoo старался  успеть проскочить на красный свет, однако это не получилось. По итогам авто попало прямо под колеса грузового поезда. Человек же успел выскочить из авто, что спасло ему жизнь.

Как сообщал УРА-Информ, на Ровенщине по итогам столкновения двух авто погиб мужчина и трехлетняя девочка.


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