В США в Университете Вирджинии произошла стрельба, есть раненый

В американском университете Вирджинии в городе Сент-Питерсберг неизвестные устроили перестрелку, вследствие чего пострадал по меньшей мере один человек.
Соответствующие сведения пресс-служба полиции вуза в Twitter.
Как отмечается, в настоящее время университетский кампус закрыт. Также в кампус не допускаются автомобили, однако туда можно попасть пешком.
В то же время сотрудники правоохранительных органов просят граждан избегать его территорию. Кроме того, в полиции пока отказываются называть имя или какие-либо приметь подозреваемого.
"Один человек ранен в область таза и отправлен в госпиталь. Его жизни ничто не угрожает", - отметили правоохранители.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Инфом", на юге Швеции в центре города Треллеборг неизвестный открыл стрельбу по мирным жителям, в результате чего несколько человек получили ранения.