В США в Университете Вирджинии произошла стрельба, есть раненый

Соответствующие сведения пресс-служба полиции вуза в Twitter.

Как отмечается, в настоящее время университетский кампус закрыт. Также в кампус не допускаются автомобили, однако туда можно попасть пешком.

В то же время сотрудники правоохранительных органов просят граждан избегать его территорию. Кроме того, в полиции пока отказываются называть имя или какие-либо приметь подозреваемого.

"Один человек ранен в область таза и отправлен ​​в госпиталь. Его жизни ничто не угрожает", - отметили правоохранители.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Инфом", на юге Швеции в центре города Треллеборг неизвестный открыл стрельбу по мирным жителям, в результате чего несколько человек получили ранения.