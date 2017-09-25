Неизвестные до смерти забили главу "Киевоблэнерго" - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции Украины в Киевской области.

Как отмечается, трагическое событие случилось вчера вечером 24 сентября, около 20:00 в селе Белогородка Киево-Святошинского района. По словам сотрудников полиции, престпуники перелезли через забор и напали на хозяина дома. Кроме того, спустя некоторое время злоумышленники связали мужчину и его супругу и затянули их вовнутрь дома.

"Нарушители порядка взяли около 15 тысяч гривен, которые находились на видном месте, сняли с женщины золотое кольцо, а хозяина перетащили в другую комнату. Там в дальнейшем его тело без признаков жизни нашли полицейские", - говорится в сообщении.

Уже после того, как женщина освободилась, она смогла вызвать полицию и скорую. В настоящее время по факту произошедшего открыто уголовное производство по п.6 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.

По предварительной информации, погиб председатель правления АО "Киевоблэнерго" Иван Алексеевич Полывяный.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Киевщине правоохранители задержали мужчину, убившего свою начальницу. Он трудился грузчиком в течение десяти дней в селе Хотив. У него вызвал возмущение запрет начальницы курить в помещении и он ударил женщину по голове молотком 10 раз.