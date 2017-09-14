14:49 14.09.2017 | Происшествия | Новости
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В Польше мужчина похитил товарный поезд

Польская полиция задержала мужчину, совершившего угон товарного поезда.

В Польше мужчина похитил товарный поезд

Об этом сообщила пресс-офицер полиции города Легионово Эмилия Кулиговская.

По словам представителя полиции, происшествие случилось  около 4 часов утра в районе вокзала Хотомова. Молодой  мужчина ворвался в кабину локомотива, который тянул 23 товарных вагона. Угрожая машинисту лишением жизни, он приказал ехать дальше.

Так, захвативший поезд мужчина проехал в локомотиве до вокзала в центре Легионово, где после короткой погони его задержали.

Виновника происшествия доставили в больницу, где сделали тесты на алкоголь и наркотики. Полиция в настоящее время опрашивает свидетелей и выясняет обстоятельства происшествия.

Также,в полиции отметили, что в происшествии никто не пострадал. В поезде кроме машиниста не было других людей.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",на Харьковщине поезд сбил человека.


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