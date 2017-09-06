На Львовщине легковушка столкнулась с грузовиков, пострадали четыре человека

В результате аварии четыре человека получили травмы. Среди пострадавших есть годовалый мальчик.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции во Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло после двух часов дня на автодороге "Киев-Чоп". В селе Тухолька Сколевского района, по предварительным данным, 22-летний житель Закарпатья, который находился за рулем "Opel Astra", выехал на полосу встречного движения. Тут его машина столкнулась с автопоездом "МАН", за рулем которого был 53-летний житель Закарпатской области.

В результате столкновения двое жителей Волынской области, мужчина и женщина в возрасте 55 лет, а также 22-летняя жительница Закарпатья и ее годовалый сын попали в Сколевскую центральную районную больниц. Полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, результате ДТП в Ровенской област погибли четыре человека .