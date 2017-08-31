В Закарпатской области утонуло двое детей

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Закарпатской области.

Как отмечается, к месту трагедии были направлены водолазно-спасательное отделение г. Хуст. В часности, спасатели обнаружили тела погибших на пятиметровой глубине реки и подняли на берег.

Также правоохранительные органы выяснили, что трое малолетних детей пошли к реке чтобы искупаться в Тисе. Однако спустя некоторое время веселое купание превратилось в ужасное выживание.

"На берегу речки находилась сестра одного из подростков и молодой парень лет 16-ти, который случайно стал свидетелем данного события. Увидев, что брат начал тонуть сестра бросилась на помощь брату, а парень стал спасать двух других детей", - отметили сотрудники полиции.

В результате двух детей удалось спасти, однако девушка и восьмилетний мальчик пошли ко дну.

На данный момент правоохранительные органы устанавливают все детали трагического события.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Кировоградской области в пруду села Добровеличковка утонули четыре человека. Среди них в воде оказались и двое детей 2010 и 2008 годов рождения.