15:48 01.07.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Лесной пожар в Чернобыльской зоне ликвидирован

По состоянию на субботу, 1 июля, пожар в зоне отчуждения Киевской области (Чернобыльской зоне) ликвидирован 

Лесной пожар в Чернобыльской зоне ликвидирован

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, наземные и воздушные силы Украины потушили масштабное возгорание в 13:25 по киевскому времени.

По информации ведомства, в Зоне отчуждения на территории Лубянского лесничества при проведении технологической вырубки леса для прокладки железной дороги произошло возгорание порубочных остатков древесины и лесной подстилки, которое распространилось на площадь около 25 га.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", пожар в Чернобыльской зоне, который начался вчера днем, не несет угрозы атомной электростанции.


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