За полгода на водоемах Украины утонули 293 человека

Об этом сообщает государственная служба чрезвычайных ситуаций.

Как отмечается, в текущим году на водоемах страны погибли также 28 детей. А вот начиная только с июня 2017 года в реках Украины утонили 14 детей.

По словам спасателей, чаще всего гибнут украинцы в местах неорганизованного отдыха и после употребления спиртного.

"13 июня в Киевской области игры у пруда возле села Глушки привели к гибели двух девочек 2005 и 2007 года рождения. Тарзанка, с которой дети прыгали через водоем, оборвалась, обе девочки оказались под водой и утонули", - отметили в ГСЧС.

В настоящее время на пляжах Украины дежурят квалифицированные спасатели и соблюдены все нормы безопасности.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на одной из автодорог Шевченковского района Киева внезапно в глубокой луже "утонул" кроссовер.