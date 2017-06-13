На Львовщине микроавтобус попал в аварию, погибли три человека - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека. Еще около десяти человек получили травмы.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции в области, авария произошла на трассе Киев-Чоп. По предварительным данным на месте аварии погиб водитель и два пассажира легковушки.

Скорая помощь увезла в больницу около десяти пассажиров микроавтобуса. Сейчас полиция выясняет все детали инцидента.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харькове в ночь на вторник, 13 июня, иномарка, за рулем которой находился нетрезвый водитель, врезалась в автомобиль скорой помощи. В результате аварии пострадали два человека.