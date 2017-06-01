В Черниговской области поезд протаранил автомобиль, погиб мужчина - ФОТО

"Автомобиль "Запорожец" выехал на красный свет светофора на железнодорожном переезде и остановился прямо на пути, где в то время в направлении столицы ехал поезд "Санкт-Петербург - Киев", - говорится в сообщении.

При этом поезд остановился почти за 1 километр от места происшествия. Однако, к сожалению водитель легковушки погиб на месте происшествия.

Как выяснили правоохранительные органы, пострадавший оказался 74-летний мужчина.

В данный момент открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Луцке в понедельник, 29 мая, поезд сообщением "Ковель-Черновцы" совершил наезд на 48-летнюю лучанку.