В Харькове пьяный водитель на Lexus разбил четыре авто - ФОТО

Автомобиль-беглец был замечен на выезде из города возле окружной дороги. Как сообщает пресс-служба патрульной полиции на своей страничке в Facebook, водитель машины на требование патрульных остановиться не отреагировала и полицейские вынуждены были начать преследование.

К ним присоединились еще несколько других экипажей, однако на проспекте Тракторостроителей Lexus столкнулся с автомобилем Fiat и снова уехал с места ДТП, врезавшись при этом еще и в служебных автомобиль полицейских. В результате патрульным удалось остановить автомобиль, заблокировав его на перекрестке улиц Академика Барабашова и Валентинивской.

При этом служебные автомобили получили механические повреждения.

За рулем внедорожника Lexus оказался водитель 1962 года рождения с явными признаками алкогольного опьянения, который не смог объяснить своих действий и находился в неадекватном состоянии.

Водителю была вызвана бригада скорой помощи, которая увезла его в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи с предварительным диагнозом - закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мягких тканей головы и лица.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в поселке Ярмолинцы вблизи местного отделения " Хмельницкгаза" произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате чего погибли два человека.