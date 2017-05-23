Умер исполнитель роли Джеймса Бонда

О смерти сообщили его родственники на странице актера в микроблоге в Twitter.

Как отмечается, Мур умер после краткой, но отважной борьбы с раком.

Роджер Мур приобрел популярность благодаря роли Джеймса Бонда, которую он примерял на себя семь раз в течении 1973-1985 годов, сыграв в таком же количестве фильмов, включая "Живи и дай умереть" (1973) и "Человеке с золотым пистолетом" (1974).

После ухода из бондианы артист стал послом доброй воли ЮНИСЕФ в 1991 году. А в 2003 году за благотворительную деятельность актер был возведен в рыцари.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Соединенных Штатах Америки во вторник, 16 мая, умер известный советский и российский актер Олег Видов.