Прикарпатские правоохранители задержали на взятке чиновника в вышиванке - ФОТО

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

По словам полицейских, деньги взяточник требовал за подготовку и выдачу заключения о возможности проведения работ с повышенной опасностью на производстве.

Также правоохранительные органы выяснили, что чиновник оказался работником Управления защиты экономики в Ивано-Франковской области Национальной полиции.

Кроме того, нарушитель порядка получил от представителя коммерческой структуры тысячу гривен и 500 долларов США взятки.

В данный момент правоохранители открыли производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сегодня украинцы отмечают День вышиванки. Это международный праздник, который призван сохранить народные традиции создания и ношения этнической вышитой украинской одежды.