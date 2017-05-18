12:39 18.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Прикарпатские правоохранители задержали на взятке чиновника в вышиванке - ФОТО

В Ивано-Франковской области сотрудники полиции поймали на взятке в 18 тысяч гривен чиновника в вышиванке. 

Прикарпатские правоохранители задержали на взятке чиновника в вышиванке - ФОТО

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

По словам полицейских, деньги взяточник требовал за подготовку и выдачу заключения о возможности проведения работ с повышенной опасностью на производстве.

Также правоохранительные органы выяснили, что чиновник оказался работником Управления защиты экономики в Ивано-Франковской области Национальной полиции.

Кроме того, нарушитель порядка получил от представителя коммерческой структуры тысячу гривен и 500 долларов США взятки. 

В данный момент правоохранители открыли производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сегодня украинцы отмечают День вышиванки. Это международный праздник, который призван сохранить народные традиции создания и ношения этнической вышитой украинской одежды.


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