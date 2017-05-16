09:32 16.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Спасатели потушили пожар на суконной фабрике в Березане - ФОТО

Пожар, который возник в понедельник вечером, 15 мая, на территории Березанской суконной фабрики в Киевской области ликвидирован.

Спасатели потушили пожар на суконной фабрике в Березане - ФОТО

Его площадь составила 1,5 тысячи квадратных метров. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, огонь уничтожил сырье и готовую текстильную продукцию.

Вместе с тем по данным ГосЧС, к счастью, жертв и пострадавших во время возгорания не обнаружено. Причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.

Напомним, Березанская суконная фабрика занимается производством шерстяных одеял, пледов, а также шерстяной байки.

Как сообщал УРА-Информ, пожар на Березанской суконной фабрике возник накануне, 15 мая, в металлическом складском ангаре. На месте инцидента до сих пор работают спасатели.


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