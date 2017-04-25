Элтон Джон попал в реанимацию

По словам артиста, он подцепил опасную вирусную инфекцию во время полета из Южной Америки в Великобританию. При этом тип инфекции не был определен, однако она была редкой и потенциально смертельной.

Отметим, что в медучреждении 70-летний Элтон Джон провел два дня. Сейчас его выписали, однако певец продолжает лечится дома.

В связи с инфекцией Элтон Джон даже отменил все оставшиеся концерты в апреле и мае, за что извинился перед поклонниками.

"Я счастлив, что у меня такие замечательные и преданные поклонники и я приношу им свои извинения за то, что расстроил их. Я благодарен всей команде медиков за то, что они так хорошо присматривают за мной" - подчеркнул Джон.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее певец Элтон Джон не захотел выступать на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.