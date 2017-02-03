Последствия падения ракеты в центр города Донецк - ВИДЕО

"Донецк, это что было?! У меня аж дверь на балконе открылась!", - написал в Twitter журналист Александр Коц, находящийся сейчас в Донецке.

"Предположительно неизвестное ПВО сбило запущенную ВСУ "Точку-У" над Донецком", - написал журналист Иван Рахметов в своем Facebook.

"5 минут назад прокатился чудовищный грохот по #Донецк. Коллеги пишут, что видели из окон гигантскую огненную вспышку", - написал другой журналист Сергей Белоус.

Также добавим, что на видео видно, как люди питаются спасти мужчину, у которого от взрыва очень тяжелые раны. Также свидетель рассказывает, как видел огромную вспышку над Донецком, а потом взрывной волной его выбросило из машины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Донецке прогремел мощный взрыв.