14:20 03.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Последствия падения ракеты в центр города Донецк - ВИДЕО

В подконтрольном "ДНР" Донецке прогремел громкий взрыв, который был слышен в разных частях города. Об этом в соцсети пишут журналисты.

Последствия падения ракеты в центр города Донецк - ВИДЕО

"Донецк, это что было?! У меня аж дверь на балконе открылась!", - написал в Twitter журналист Александр Коц, находящийся сейчас в Донецке. 

"Предположительно неизвестное ПВО сбило запущенную ВСУ "Точку-У" над Донецком", - написал журналист Иван Рахметов в своем Facebook. 

"5 минут назад прокатился чудовищный грохот по #Донецк. Коллеги пишут, что видели из окон гигантскую огненную вспышку", - написал другой журналист Сергей Белоус.

Также добавим, что на видео видно, как люди питаются спасти мужчину, у которого от взрыва очень тяжелые раны. Также свидетель рассказывает, как видел огромную вспышку над Донецком, а потом взрывной волной его выбросило из машины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Донецке прогремел мощный взрыв


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