Девять человек погибли в результате обвала многоэтажного дома в Казахстане

Об этом передает ТАСС.

"На данный момент число погибших девять человек", - сообщила специалист горячей линии. Также она добавила, что двое пострадавших из-за обрушения находятся в больнице.

Согласно информации официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) МВД республики Руслана Иманкулова, в настоящее время к поискам пострадавших привлечены 280 человек, в том числе спасатели, сотрудники полиции, бригады скорой медицинской помощи, частные предприниматели. В операции также задействована тяжелая военная техника.

"Работы велись всю ночь и продолжают вестись", - подчернул Иманкулов.

Напомним, что обвал многоэтажного дома произошел в воскресенье вечером. На место происшествия были немедленно направлены сотрудники областного Департамента по чрезвычайным ситуациям, проведена эвакуация жильцов дома. В первые часы, спасатели из-под завалов извлекли четырех человек, в том числе двоих детей. Также были обнаружены тела двух погибших.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее в Чернигове рухнуло общежитие. В результате обрушения здания пострадали семь человек.