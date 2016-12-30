В Бразилии нашли мертвым посла Греции

В Рио-де-Жанейро правоохранители нашли обгоревшую машину посла, а в ней находился обгорелый труп. Как сообщает местный телеканал Globo, заявление об исчезновении посла его жена подала в полицию еще в среду, 28 декабря.

59-летнего Кириакоса Амиридиса в последний раз видели в понедельник вечером, когда он выходил из дома друзей своей жены-бразильянки в бедном и неблагополучном пригороде Рио.

Телеканал показал обгоревший автомобиль и сообщил, что номерной знак на нем соответствует тому, который был на арендованном дипломатом авто. В Министерстве иностранных дел Греции пока никак не комментировали эту информацию.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее инспектор полиции сообщил, что не считает исчезновение посла похищением.