"Крестный отец": украинская стратегия президента РФ

Пьер Хаффнер, Mediapart

Владимир Путин является крестным отцом дочери украинца Виктора Медведчука, жена которого разрабатывает нефтяное месторождение в Сибири. Такое великодушие Кремля - всего лишь элемент обширного плана. При отсутствии возможности восстановить свое фактическое господство в "Малороссии" в один присест, бывшая сверхдержава будет делать это поэтапно, пишет в своем блоге во французском издании Le Figaro журналист Пьер Хаффнер.

Медведчук - муж телеведущей Оксаны Марченко. Украинский политик был депутатом Верховной Рады до 2005 года, затем стал предпринимателем, как он утверждает. В июле 2018 года он решил вернуться в общественную жизнь и вступил в партию "За жизнь", которая намеревается заседать в будущем украинском парламенте, говорится в статье.

Отношения с Кремлем очень тесные. В 2012 году в Ялте Виктор Медведчук и Оксана Марченко встретились с крестным отцом своей дочери Дарьи - российским президентом Владимиром Путиным. Крестной матерью Дарьи стала не кто иная, как супруга российского премьер-министра Дмитрия Медведева. Кумовство - дело не только религиозное, но и политическое. Крестный Дарьи Путин организовал искусную схему по финансированию не отца своей крестницы, а ее матери - Оксаны Марченко. Эта махинация позволила Оксане Марченко обойти главных игроков российского нефтегазового рынка, в том числе всемогущего Игоря Сечина из "Роснефти", и стать владелицей Гавриковского нефтяного месторождения, третьего по величине в России. Его извлекаемые запасы оценивают в 40 миллионов тонн, описывает автор статьи.

"Нефтепродукты, добытые из Гавриковского месторождения, будут переработаны в Ростовской области, а затем будут контрабандой поставляться в соседний оккупированный Донбасс. Сепаратистские танки будут функционировать с помощью российского топлива, переработанного в России украинской партией Путина, которая заседает в Киеве в лице Виктора Медведчука, друга и отца крестницы российского президента", - предполагает Хаффнер.

Однако деятельность Виктора Медведчука не ограничивается тем, чтобы представлять пропутинскую партию в украинской столице, вести экономическую деятельность на оккупированных территориях и поддерживать федерализацию Украины, как того желает Кремль, считает блогер.

Партия "За жизнь" Виктора Медведчука пытается пробудить сепаратистские чувства среди венгерского меньшинства в Закарпатье. В Будапеште был назначен венгерский министр внешних территорий, расположенных на Украине. Пророссийские украинские депутаты Мураев, Шуфрич и Филипчук обхаживали венгерские власти, которые пообещали двойное гражданство для венгров Украины и защиту национальных меньшинств, передает журналист.

"Могут быть срежиссированы жестокие столкновения венгерских национальных меньшинств с "украинскими националистами" наподобие тех, которые произошли в Донбассе начиная с 2014 года. "Зеленые человечки" без опознавательных знаков ГРУ придут на помощь угнетенным меньшинствам. Такой сценарий мы уже видели в Донбассе. Украина может быть захвачена в клещи сепаратистскими движениями на востоке и на западе", - считает Хаффнер.

14 октября 2018 года может оказаться дестабилизированной центральная часть Украины. Константинопольский Патриархат должен предоставить автокефалию Киеву, говорится в статье.

Митрополит Иларион из Московского Патриархата пообещал кровавую баню в случае, если прихожане, подчиненные Киеву, попытаются захватить церкви Московского Патриархата. Война Путина за "Русский мир" может трансформироваться в войну за "Русский православный мир", продолжает блогер.

С другой стороны, речь идет об огромных материальных потерях для Московского Патриархата и об утрате ренты. По различным оценкам, ежегодно уплаченная сумма составляет 1 млрд долларов наличными, поскольку прихожане покупают свечи за наличные. Но прежде всего речь идет о потере престижа. Москва уже больше не является Третьим Римом и второй Византией, отмечает автор статьи.

"Сегодня Путин стоит перед выбором: хаос у него в стране или в других странах. В первую очередь на Украине! Просачиваются сведения о том, что агенты ГРУ, переодетые в служителей культа, выехали на Украину, дабы отстоять московское имущество", - пишет Хаффнер.

"Хаотические события любого характера - религиозные, экономические, этнические, различные подрывные действия, поджоги церквей, могут предоставить Путину предлог для вторжения на Украину. Пророссийская партия "За жизнь" Виктора Медведчука этого только и ждет", - утверждает блогер.

"Путин отдал нефтяное месторождение в 40 млн тонн его жене Оксане Марченко не просто за ее красивые глаза", - резюмирует Хаффнер.

Источник: Инопресса