Холодная война вокруг курортного государства

Уве Клуссманн, Der Spiegel

Пляжи Абхазии ежегодно привлекают тысячи туристов из России. Влияние Москвы сильно ощутимо и в других сферах жизни крошечного региона. Претензии на него предъявляет и соседняя Грузия, которая хочет попасть в НАТО, пишет в статье на сайте Der Spiegel обозреватель Уве Клуссманн.

На европейских географических картах Абхазия обозначена как часть Грузии. В окруженном горами Сухуми 30 сентября состоялся крупномасштабный военный парад - "но по площади Свободы не прошло ни одного грузинского военного, в ходе парада не развевалось ни одного флага Грузии", - говорится в статье. Парад был приурочен к "25-летию победы над войсками грузинских интервентов". Этот день в Абхазии отмечается как День независимости, добавляет автор. Эту независимость, помимо России, признали лишь Никарагуа, Венесуэла, Сирия и островная Республика Науру.

"В военно-стратегическом отношении Абхазия является российским протекторатом. Абхазская армия насчитывает 2,2 тыс. военнослужащих (...), главой Генштаба вооруженных сил является российский генерал-лейтенант. В организации военного парада, - замечает Клуссманн, - отчетливо прослеживался российский почерк".

Россия, говорится далее, разместила на территории Абхазии несколько военных баз с 4 тыс. военных. "Грузия называет присутствие русских "оккупацией". И это неудивительно: Грузия до сих пор претендует на эту территорию. Причем местное население в большинстве своем по-грузински не говорит и никогда не имело грузинских паспортов", - указывает журналист.

Правительство ФРГ, замечает автор статьи, разделяет позицию Грузии - Ангела Меркель в ходе своего визита в Тбилиси в августе этого года говорила об "оккупации".

"Львиная доля абхазцев при этом видит в военном присутствии России стабилизирующий фактор - особенно на фоне конфликта с Грузией. Стремление Тбилиси оказаться в рядах НАТО вызывает в Сухуми опасения в связи с новой эскалацией напряженности", - передает Der Spiegel.

Влияние России, пишет Клуссманн, выражается не только в военном присутствии. "Москва субсидирует бюджет Абхазии на 50%. Ремонт школ, больниц, музеев и библиотек был бы невозможен без помощи Москвы. Существенным источником доходов являются и несколько сотен тысяч туристов из России, которые едут отдыхать на абхазские пляжи", - говорится далее.

При этом абхазцы то и дело демонстрируют, что "не хотят довольствоваться ролью марионеток Москвы", пишет автор. До сих пор между Россией и Абхазией не подписано договора о границах - стороны никак не могут преодолеть разногласия.

Сергей Шамба, бывший министр иностранных дел Абхазии, а ныне оппозиционный политик, на страницах издания "Эхо Абхазии" подверг критике парламент, назвав его "придатком исполнительной власти".

Абхазцы остаются загадкой даже для влиятельных русских, констатирует в заключение автор. "Представители "большого капитала" из Москвы досадуют по поводу того, что власти Абхазии позволяют приобретать землю только своим гражданам".

"Мы не хотим, чтобы олигархи закатали наше побережье в бетон, как в Сочи", - цитирует издание слова абхазского журналиста.

Источник: Инопресса