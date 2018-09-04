Глава Палестинской автономии раскрыл информацию о том, что Трамп предлагал ему создать конфедерацию с Иорданией

Хуан Карлос Санс, El Pais

"Глава ПА Махмуд Аббас, оказавшийся в тяжелом положении из-за нажима США и сокращения американской финансовой помощи, раскрыл информацию о том, что США предлагали ему вступить в конфедерацию с Иорданией", - пишет El Pais, поясняя: Вашингтон предложил это как формулу урегулирования ближневосточного конфликта. Корреспондент Хуан Карлос Санс пишет: "В минувшее воскресенье Аббас заверил председательницу одной пацифистской НКО и двух израильских депутатов, навестивших его в Рамаллахе, что предложение было выдвинуто Джаредом Кушнером - советником президента Трампа по особым вопросам и его зятем, а также Джейсоном Гринблаттом, американским посредником; дату Аббас не назвал". В этой связи газета напоминает, что в декабре прошлого года ПА разорвала контакты с Вашингтоном после того, как Белый дом признал Иерусалим столицей Израиля.

Аббас "пояснил, что поддерживает вариант урегулирования через политический союз Палестины с Иорданией, но только при условии, что в соглашение о конфедерации будет также включен Израиль. Аббас предостерег, что в любом случае отвергает план умиротворения, разрабатываемый сейчас администрацией Трампа, поскольку США "выказали враждебное отношение к палестинцам и заблокировали мирный процесс", пересказывает газета опубликованные в ивритоязычной прессе сообщения о встрече Аббаса с Шакед Мораг, председательницей НКО "Мир сейчас" ("Шалом Ахшав"), и депутатами Кнессета Ксенией Светловой и Моси Разом.

Аббас "раскрыл информацию о том, что встречался с Трампом четыре раза с тех пор, как последний работает в Белом доме, и излагал ему предложение палестинцев о создании демилитаризованного государства, которое защищали бы силы НАТО. В конечном итоге он объявил, что готов согласиться на "трехстороннюю конфедерацию с Иорданией и Израилем" в качестве альтернативы. Он также признал, что прежде высказывался в поддержку обмена территориями с Израилем ради возможности заключить мирное соглашение, хотя и не уточнил, станет ли требовать эвакуации поселений, где на Западном берегу Иордана живут более 400 тыс. евреев-поселенцев", говорится в статье. Аббас сказал, что проект мирного соглашения, представленный ему Трампом, включал гарантии безопасности Израиля и такое решение проблемы палестинских беженцев, которое "не вылилось бы в уничтожение Израиля".

Источник: Инопресса