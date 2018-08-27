Нардеп Ризаненко: "консерва" или "голубь мира"?

"Новые лица украинской политики" очень похожи на старые хари. Как известно, в лексиконе нардепов от БПП особое место занимает слово "консерва", которым с приставкой "КГБшная", "ФСБшная" и "кремлевская" периодически клеймят всех несогласных с Порошенко.

При этом, сама БПП не страдает от нехватки персонажей, которые сотрудничают с РФ, симпатизируют руководству Кремля, лоббируют интересы российского бизнеса. Cтоит Москве послать хотя бы небольшой сигнал о деэскаллации ситуации на Востоке Украины, как из президентского гнезда полезет целая стая "голубей мира", готовых затоптать Савченко-Мураевых-Червоненко на пути к Путину.

Одним из таких латентных кремлефилов является бывший успешный российский инвестбанкир, экс-топ-менеджер крупнейшей российской аэрокосмической компании, владелец элитной крымской недвижимости, а ныне... нардеп от БПП Павел Ризаненко.

СМИ достаточно много писали о том, что Ризаненко с 1999 по 2005 гг. работал в московском директорате инвесткомпании "Тройка Диалог", с 2005 по 2007 гг. был директором управления инвестиционно-банковской деятельности в компании "Ренессанс Капитал", входил в совет директоров ОАО "Корпорация "ВСМПО-АВИСМА" — международного лидера по производству титана для аэрокосмической сферы, имел многолетние контакты и деловые связи с экс-высокопоставленными сотрудниками КГБ и действующими представителями Минобороны РФ. Кое-кто считает, что с тех пор Ризаненко имеет неафишируемое второе российское гражданство, незадекларированную в Украине собственность, а также ценные бумаги и сбережения на территории РФ. По информации, которую Ризаненко так и не удосужился официально прокомментировать и опровергнуть, народный депутат имеет идентификационный номер налогоплательщика РФ — 770600208413, зарегистрированный в г. Москва. Действительно, мало кто поверит, что достаточно успешный и высокооплачиваемый топ-менеджер получал вознаграждение за свою работу в украинской национальной валюте и сразу же переводил ее на Батькивщину.

Для того, чтобы заниматься политикой в Украине и при этом не потерять российское гражданство, сохранить активы в РФ, а тем более иметь какую-то перспективу в бизнесе, нужно соблюдать коллаборационистский этикет и периодически приносить реальную пользу своей "второй Родине".

В довоенном парламенте 7-го созыва с этим не было никаких проблем. 2/3 своей первой депутатской каденции, Ризаненко провел как типичный парламентский предприниматель, втихаря лоббируя интересы крупного бизнеса из кресла замглавы Комиссии по приватизации и члена бюджетного комитета. Отдельного внимания заслуживают разве что два неоднозначных депутатских запроса.

В середине 2014 года Ризаненко отправляет по нескольким инстанциям депутатский запрос о проверке правомерности передачи имущественного комплекса Северодонецкого "Азота" структурам Фирташа, а затем и вообще инициирует целую серию законопроектов, направленных на отъем флагманских активов корпорации "Остхем" в Украине. По мнению экспертов, причин для подобной нелюбви Ризаненко именно к Фирташу может быть три: первая и самая очевидная — титановый бизнес Фирташа является прямым конкурентом российской "АВИСМА" на мировом рынке; вторая причина (дополняет первую), кроется в обиде П.Порошенко за слив информации о тайной "Венской вечере", результатом которой стал теневой политический сговор Порошенко-Кличка-Фирташа-Левочкина; третья причина (может быть основной) — месть Д.Фирташу за непонятийное поведение по отношению к Януковичу и поддержку лидеров будущей Хунты со стороны влиятельных персонажей российской политики и бизнеса. Как бы там ни было, но после судьбоносного запроса, закрутился маховик проверок и разбирательств, а само предприятие окончательно "легло на бок" и перестало выполнять функции крупного налогоплательщика и работодателя.

Еще один интересный запрос — о восстановлении трудовых прав работников ГП "Завод порошковой металлургии". По мнению компетентных источников, именно через борьбу "за права трудящихся", т.е. схему с образованием неподъёмных долгов по з/п, Ризаненко сначала помог одиозному нардепу Цареву установить контроль над заводом, а после 2014 года — пытался подвести предприятие под банкротство и бросовую приватизацию. Спустя полтора года, министр-реформатор Айварас Абромавичус открыто заявил о том, что причиной его отставки стал конфликт с теневыми лоббистами от БПП, пытавшимися установить незаконный контроль над "Укртрансаммиаком", "Госвнешинформом" и (!) "Заводом порошковой металлургии". Пикантность всей этой ситуации добавляет тот факт, что ЗПМ официально имеет стратегическое оборонное значение, владеет уникальными технологиями изготовления бронежилетов и компонентов пассивной защиты бронетехники, однако до недавнего времени это украинское предприятие производило запчасти для российских танков.

Многое изменилось в ВРУ 8-го созыва... Выдвижение от "Блока Петра Порошенко" вроде бы гарантировало Ризаненко возврашение в кресло замглавы парламентской комиссии по приватизации и даже назначение главой подкомитета по ценным бумагам, фондовому рынку, деятельности рейтинговых агентств и электронной коммерции. Но горизонты новых возможностей стали сужаться из-за необходимости глубоко шифровать свои росийские связи, "морозиться" во время голосований за антироссийские инициативы и публично декларировать депутатские доходы необьяснимого происходжения.

С декларированием доходов на территории Украины не заладилось с самого начала. То всплыла крымская собственность, приобретенная после окупации полуострова. То НАБУ прицепилось к оффшоркам. То средства от неафишируемых опционов от российского бизнеса не совпали с размерами официального дохода, а количества близких родственников банально не хватило, чтобы пропорционально-красиво расписать на них всю свою недвижимость и автотранспорт. Согласно официальной информации, только в 2014 году семейство депутата увеличило свои доходы в 35 раз (!) и с каждым последующим годом становилось все богаче и богаче. НАБУ усмотрело в такой восходящей социальной мобильности признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации) и начала соответствующее расследование. Но, как говорится, беда не приходит одна: в мае 2017 года сотрудники патрульной полиции остановили один из автомобилей Ризаненко, за рулем которого оказался сам нардеп в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения.

Вместо того, чтобы принять предложение народного избранника и «решить вопрос на месте» за 10 тысяч долларов, патрульные составили админпротокол и предали этот факт огласке. В итоге, Деснянский районный суд Киева оштрафовал Павла Ризаненко на сумму 10 тыс. грн. и на год лишил народного депутата права управлять транспортными средствами.

Что касается необходимости выступать с антироссийскими заявлениями и поддерживать депутатские инициативы, направленные против страны-агрессора, то Ризаненко избрал, казалось бы, беспроигрышную линию поведения... В СМИ не возможно отыскать ни одного публичного заявления, вкотором Ризанеко осуждал бы агрессию РФ против Украины, критиковал т.н. "русский мир", выступал в поддержку крымских татар/политических заложников/врагов путинского режима или призывал к разрыву дипотношений и введению экономических санкций в отношении Российской Федерации. Собственных законопроектов национально-освободительной направленности Ризаненко не подавал, а во время рассмотрения инициатив коллег — тупо не являлся на голосования или уходил из парламента вместе со своей карточкой. В то, что принципиальные голосования Ризаненко пропускал "по-незнанке" поверить сложно, поскольку парламентская повестка готовится заблаговременно и известна каждому нардепу как минимум за неделю.

Детальный анализ фактических голосований Ризаненко позволяет сделать сразу несколько нелицеприятных выводов.

Вывод первый — Ризаненко, будучи народным депутатом Украины не поддержал 99,9% ключевых парламентских инициатив, направленных на противодействие и осуждение российской агрессии.

Вот некоторые из ключевых депутатских инициатив, которые проигнорировал Ризаненко и которые, без преувеличения, можно назвать жизненно важными для Украины:

- Постановление ВРУ об обращении к ЕП, ПАСЕ, национальным парламентам стран-членов ЕС, США, Канады, Японии, Австралии относительно массового расстрела людей под Волновахой;

- Закон о неотвратимости наказания лиц, которые скрываются на временно оккупированной территории Украины или в районе проведения АТО;

- Постановление ВРУ об обращении к ООН, ЕП, ПАСЕ, ПА НАТО, ПА ОБСЕ, ПА ГУАМ, национальным парламентам государств мира о признании Российской Федерации страной-агрессором;

- Постановление о Заявлении ВРУ «Об отпоре военной агрессии Российской Федерации и преодолении ее последствий»;

- Закон о денонсации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о транзите через территорию Украины военных формирований РФ, которые временно находятся на территории Республики Молдова;

- Закон о денонсации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о взаимной охране секретной информации;

- Закон о денонсации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации об организации военных межгосударственных перевозок и расчёты за них;

- Закон о денонсации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в сфере военной разведки;

- Закон о денонсации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в военной сфере;

- Закон "Про очищение власти", относительно дополнительных мероприятий по обеспечению обороноспособности государства;

- Закон о прекращении действия Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в строительстве энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой АЭС;

- Постановление ВРУ об обращении к государствам-партнерам и международным организациям относительно намерений по проведению незаконных выборов в ОРДЛО;

- Закон о временных мероприятиях на период проведения АТО, относительно беспрепятственной деятельности органов местного самоуправления;

- Закон о защите информационного пространства Украины;

- Поименное голосование в поддержку запроса народного депутата Украины В.Парасюка к Президенту Украины относительно прекращения дипломатических отношений с Российской Федерацией;

- Закон об основах обеспечения кибербезопасности Украины;

- Постановление ВРУ "О дополнительных мероприятиях, направленных на укрепление обороноспособности и безопасности государства";

- Постановление об обращении ВРУ к международным организациям и парламентам иностранных государств относительно осуждения и непризнания запрета Российской Федерацией Меджлиса крымскотатарского народа и относительно защиты коренного народа Крыма международным сообществом;

Напомним, что народный депутат Украины П.Ризаненко избран в Верховную Раду Украины по одному из мажоритарных округов на Киевщине как официальный выдвиженец от партии "Блок Петра Порошенко", на протяжении всего срока депутатских полномочий является членом соответствующей парламентской фракции, участником пропрезидентской парламентской коалиции и не является членом фракции "Оппозиционный блок" и партии "За Жизнь"!

Вывод второй — Ризаненко, мягко говоря, недолюбливает украинскую армию, добровольческий корпус, семьи защитников Украины и всех, кто пострадал в результате российской агрессии против Украины.

В рассмотрении целого списка соответствующих законодательных инициатив нардеп также не принимал никакого личного участия.

- Закон об утверждении Указа Президента Украины "О частичной мобилизации" — отсутствовал;

- Закон об усилении ответственности военнослужащих, предоставление командирам дополнительных прав и возложение обязанностей в особенный период — отсутствовал;

- Закон о ратификации Соглашения между Правительством Литовской Республики, Правительством Республики Польша и Кабинетом Министров Украины относительно создания совместной воинской части — отсутствовал;

- Закон об установлении праздничного дня — День защитника Украины — отсутствовал;

- Закон о численности Вооруженных Сил Украины — отсутствовал;

- Закон об усовершенствовании отдельных вопросов мобилизации и социальной защиты граждан, которые подлежат увольнению с военной службы во время особенного периода или в связи с объявлением демобилизации — отсутствовал;

- Закон о государственной поддержке участников АТО и их детей с целью получения образования — отсутствовал;

- Поименное голосование о направлении запроса нардепа П.Кишкаря к Президенту Украины относительно получения государственных наград военнослужащими Второго Батальона специального назначения "Донбасс", воинской части 3027, Первой Бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины — отсутствовал;

- Поименное голосование о поддержке запроса группы народных депутатов к Президенту Украины о награждении бойцов 24-го добровольного батальона "Айдар" орденом "За мужество" Первой степени посмертно — отсутствовал;

- Закон о статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты (относительно социальных и имущественных гарантий участникам добровольческих батальонов) — отсутствовал;

- Закон о статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты, относительно дополнительных гарантий для участников боевых действий — отсутствовал;

- Закон о статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты, относительно медицинского обеспечения участников боевых действий — отсутствовал;

- Закон об усилении гарантий соблюдения прав и свобод внутренне перемещенных лиц — отсутствовал;

- Закон об обеспечении реализации конституционных прав внутренне перемещенных лиц — отсутствовал;

- Закон про уточнение сроков военной службы по контракту — отсутствовал;

- Закон про установление упрощенного порядка принятия в гражданство Украины иностранцев и лиц без гражданства, которые проходят воинскую службу в ВСУ — отсутствовал;

- Закон об усилении социальной защиты семей Небесной Сотни — отсутствовал;

- Закон о социальной защите резервистов, которые пострадали в результате участия в АТО и членов их семей — отсутствовал.

Такое пренебрежительное отношение к защите и защитникам Украины "дипломатичный депутат" практиковал с 2014 по 2017 г.г., но, видимо, окончательно отчаявшись увидеть на улицах Киева армейские колонны бывшей страны-работодателя, приблизительно с середины 2017 года стал голосовать более-менее как все, хотя "за буйки" по-прежнему не заплывал. Так, "Обращение ВРУ с международному сообществу в связи с незаконной подготовкой выборов президента РФ в Крыму и Севастополе", а также "Постановление ВРУ об осуждении политических репрессий против граждан Украины и освобождение политических заложников" — П.Ризаненко, как всегда не поддержал.

Вывод третий — несмотря на то, что Ризаненко входит в группу т.н. "Еврооптимистов" и практически официально числится в БПП "смотрящим" за этим неформальным депутатским объединением, соответствующие европейские и демократические ценности ему чужды.

При рассмотрении Законов: "О доступе к публичной информации в форме открытых данных (№ 2171)", "О доступе к информации про бюджетные показатели в форме открытых данных (№ 2172)", "Об усилении роли гражданского общества в борьбе с коррупционными преступлениями (№ 1165)", "Об упразднении чрезмерного количества оснований для остановки транспортных средств и осуществление гражданского контроля за правоохранительными органами (№ 1037)", "О восстановлении социальной справедливости и недопущении обнищания населения (№ 1085)", "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям относительно социальной защиты семей, члены которых имеют в собственности или владении земельные участки (№ 1350)", "О налогообложении отдельных транспортных средств, которые могут быть отнесены к предметам роскоши (№ 1868)", "Об удешевлении стоимости газа для населения (№ 2835), а также при голосовании за поддержку депутатского запроса Юрия-Богдана Шухевича "Относительно снятия грифа "опубликованию не подлежит" и упразднения всех засекреченных нормативно-правовых актов, которыми установлены незаконные пенсионные привилегии для бывших народных депутатов УССР и СССР, бывших первых секретарей обкомов Компартии Украины и членов их семей" — нардеп Ризаненко традиционно отсутствовал в парламенте.

Вместе с тем, анализируя голосовательную активность этого деятеля украино-российского политического подполья, в глаза бросается тот факт, что он не пропустил ни одного голосования по освобождению Н.Савченко (!), всегда поддерживал «стабилизацию и капитализацию» банковской системы под руководством Гонтаревой, добросовестно голосовал за повышение тарифов и введение новых налогов для украинцев.

Кто опасней для Украины: явные сепаратисты и коллаборанты или такие как Ризаненко "новые лица украинской политики"?... — вопрос дискуссионный.

Источник: Аргумент