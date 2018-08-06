Первый штраф в Дании за ношение никаба

Корреспондент, Le Monde

Датская пресса сообщает, что первый штраф за ношение мусульманского головного убора никаб, полностью скрывающего лицо, за исключением глаз, что стало запрещенным в Дании с 1 августа, был наложен в пятницу: 28-летняя женщина должна выплатить 134 евро, пишет Le Monde.

По данным информационного агентства Ritzau, в торговый центр Херсхольм (на северо-востоке страны) была вызвана полиция, поскольку эта женщина подралась с другой женщиной, которая попыталась сорвать с нее никаб.

Сотрудники полиции сфотографировали женщину в никабе и получили запись инцидента с камер наблюдения. Женщину проинформировали о том, что ей по почте будет выслано извещение о штрафе в размере 1 тыс. крон (134 евро) и что она должна либо снять свой платок, либо покинуть общественное место. "Она выбрала второе", - уточнил начальник полиции Борхерсен.

Начиная с 1 августа ношение в общественных местах паранджи, никаба и других аксессуаров, скрывающих лицо, наказывается в Дании штрафом, который может доходить до 10 тыс. крон, сообщает корреспондент.

Правозащитники ополчились против этой меры, а ее сторонники, наоборот, подчеркивают, что она нацелена на облегчение интеграции мусульманских мигрантов в датское общество, передает Le Monde.

В Европе Бельгия, Франция и Австрия уже установили аналогичные ограничения, говорится в статье.

Франция стала первой европейской страной, запретившей ношение на публике платков, полностью закрывающих лицо, приняв закон, "запрещающий сокрытие лица", который был утвержден в октябре 2010 года и стал применяться с апреля 2011 года. Закон был признан действительным Европейским судом по правам человека в 2014 году, за его нарушения предусмотрен штраф до 150 евро. Согласно подсчетам, за пять лет было составлено более 1,6 тыс. актов о взыскании штрафа.

Источник: Инопресса