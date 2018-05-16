Мост Путина в Крым иллюстрирует его власть - и слабую сторону его режима

Антон Трояновский, The Washington Post

"Владимир Путин открыл мост стоимостью 4 млрд долларов, напрямую связывающий Россию с Крымом. Это обеспечило ему пропагандистскую победу, вызвавшую осуждение Запада, и послужило очередной демонстрацией персонализированной системы власти", - пишет журналист The Washington Post Антон Трояновский.

Путин в джинсах и куртке шагал по российской стороне моста вместе с построившим его бизнес-магнатом - бывшим партнером президента по дзюдо Аркадием Ротенбергом. Затем он сел за руль и переехал Керченский пролив на оранжевом самосвале "Камаз", который выпускает госкомпания во главе с Сергеем Чемезовым - коллегой Путина по КГБ в Восточной Германии.

Это событие было предназначено для телевидения, с тем чтобы показать решимость и власть Путина, отмечает автор статьи. "Государственное телевидение вело прямую трансляцию с камеры, установленной в кабине грузовика, когда Путин переключал передачи и общался с сидящим рядом строителем", - передает корреспондент.

"Открытие моста представляло собой важный этап в усилиях Путина показать миру и своему народу, что аннексия Крыма необратима, - говорится в статье. - Осенью мост откроется для грузовых перевозок, а железнодорожную часть планируется ввести в эксплуатацию в конце следующего года. Крымчане ждали этого с нетерпением - как экономическую дорогу жизни, ведущую к их теперь изолированной и находящейся под санкциями территории".

Кроме того, событие "подчеркнуло выстроенную вокруг Путина систему политического и экономического покровительства", отмечает Трояновский. "Роль Ротенберга как строителя моста показала, каким образом российские миллиардеры могут использовать свою близость к Путину, чтобы еще больше обогатиться и при этом оказать услугу государству", - поясняет корреспондент.

Российские СМИ во всех деталях документировали непосредственное участие Путина в проекте, однако такое фокусирование на роли Путина высветило и неприглядную сторону: бессчетное количество плохих автодорог, железных дорог и мостов по всей стране, которые не пользуются личным покровительством президента. "Всемирный банк ставит Россию по качеству торговой и транспортной инфраструктуры на 94-е место в мире, после Туниса и перед Колумбией", - сообщает автор.

Стремление правительства вкачивать деньги в Крым будет означать, что проекты в других местах будут получать еще меньше финансирования, сказал изданию политический аналитик Дмитрий Орешкин. "Независимо от того, сколько морщин на лбу у Путина и сколько у него рук, эта модель ручного управления работает только на определенном числе проектов", - заявил Орешкин.

Источник: Инопресса