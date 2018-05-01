Министр юстиции Израиля: "Мы не будем наблюдать за тем, как Иран захватывает Сирию"

Йохен Штанке, Frankfurter Allgemeine

В интервью с журналистом немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Йохеном Штанке министр юстиции Израиля Аелет Шакед рассказала о своей оценке внешнеполитических конфликтов страны.

Отвечая на вопрос о том, почему обостряется ситуация в секторе Газа, министр заявила: "Газа - это пример того, что за выход Израиля из региона мы не получаем мира. Наоборот, за это мы получили только террор: ракеты, туннель и террористическую организацию, которая получила власть над местным населением и потратила деньги не на народ, а на туннель и ракеты. Президент Палестины Махмуд Аббас находится в политическом конфликте с "Хамасом" и попросил Израиль не поставлять в Газу воду и электричество. Мы на это не согласились. Мы ему сказали: мы будем продолжать поставлять воду и электричество в Газу, а ты будешь за это платить. Мы не готовы лишать население воды и электричества только потому, что ты конфликтуешь с "Хамасом". В Газе царит беспорядок, но ситуация под контролем".

Увидим ли мы в скором времени решение палестинского конфликта?

"Нет. Я не думаю, что в ближайшем будущем мы увидим решение. Я назвала в качестве примера Газу, и я заявляю, что мы не повторим нашей ошибки с отводом войск. На Ближнем Востоке видно, что везде, где мы отступили, наступил террор, - уверена Шакед. - Статус-кво в отношении палестинцев давно не является идеальным решением, однако оно лучше любых других экспериментов. В Иудее и Самарии мы поддерживаем палестинскую власть, и у населения дела там идут очень хорошо в сравнении с сектором Газа и Южным Ливаном".

Говоря о том, как ситуация будет развиваться в будущем, министр заявила: "По моему мнению, в палестинской зоне С израильские законы должны действовать в полной мере. Сегодня там живут почти полмиллиона израильтян и сто тысяч палестинцев - эти палестинцы также должны иметь все гражданские права и израильское гражданство. Зоны А и В должны стать частью конфедерации с сектором Газа и Иорданией, где большей частью также живут палестинцы".

"То есть будет аннексия, но больше никогда не будет палестинского государства?" - уточнил журналист.

"Палестинского государства с границами 1967 года - нет. Этого не произойдет", - заявила Шакед.

"Аннексия зоны С не будет нарушением международного права, если живущие там люди получат полное израильское гражданство", - добавила министр.

Оценивая ситуацию в Сирии, Шакед отметила: "Ситуация ужасна. Асад с помощью Ирана убивает собственных людей, женщин, детей, а западный мир ничего не делает. (...) Израиль поставляет гуманитарную помощь раненым на юге Сирии. А международное сообщество ничего не делает".

"Иран делает из Сирии новый фронт против Израиля, трамплин, чтобы с него угрожать Израилю. Иран протянул шиитскую линию из Тегерана через Ирак и Сирию до Ливана. Израиль не будет, бездействуя, стоять в стороне и наблюдать, как Иран захватывает Сирию. И международное сообщество тоже должно сделать что-то против этого", - считает министр.

Обращаясь к теме соглашения по иранской ядерной программе, Шакед заявила: "Мы хотим изменить, а не отменить ядерное соглашение. В своем сегодняшнем виде оно неблагоприятно для Запада и для Израиля. Лучшим вариантом было бы дополнить его. Помимо ядерного вопроса, в соглашении не принимаются во внимание расширение влияния Ирана на весь Ближний Восток и его сотрудничество с террористическими организациями".

"Однако, если мы не сможем изменить соглашение, тогда мы встанем на сторону Дональда Трампа, который хочет расторгнуть соглашение", - сказала министр.

Источник: Инопресса