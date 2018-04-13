Пентагон предостерегает от немедленного удара по Сирии

Хелен Купер, Томас Гиббонс-Нефф, Питер Бейкер, The New York Times

Министр обороны США Джим Мэттис попытался предотвратить незамедлительное нанесение удара по Сирии. В Пентагоне опасаются, что бомбардировки могут перерасти в более масштабный конфликт между Россией, Ираном и Западом, пишут корреспонденты The New York Times.

"По словам официальных лиц, во время совещания за закрытыми дверями в Белом доме Мэттис просил представить больше доказательств роли президента Башара Асада в предполагаемой химатаке в прошлые выходные, которые убедили бы мир в необходимости военных действий", - сообщает издание.

В четверг утром Мэттис публично выступил с предостережением, заявив комитету Палаты представителей по вооруженным силам: "Мы пытаемся остановить убийство невинных людей. Но на стратегическом уровне речь о том, как нам предотвратить выход ситуации из-под контроля, если вы понимаете, о чем я".

После того как Мэттис изложил свои опасения в Белом доме, ведущие советники президента по национальной безопасности завершили встречу, не приняв решение об атаке.

"Мэттис призывал обдумать более широкую стратегию, рассказали сотрудники Министерства обороны. По их словам, он стремится убедить союзников взять на себя обязательства по безотлагательной помощи после удара по правительству Асада", - говорится в статье.

"На встрече в Белом доме, по словам трех сотрудников президентской администрации, Мэттис заявил, что США, Британия и Франция должны представить убедительные доказательства того, что правительство Сирии применило химоружие для атаки на удерживаемый повстанцами город Дума, где погибли более 40 человек и сотни пострадали", - передает The New York Times.

По словам высокопоставленного сотрудника Минобороны, это признание урока войны в Ираке. "Кроме того, это стремление позаботиться о том, чтобы США и европейские союзники могли оправдать удар перед мировой общественностью в условиях сокрушительной критики со стороны России - самого могущественного партнера Асада", - отмечается в статье.

"У военных чиновников есть основания опасаться эскалации", - сказала бывшая советница Джорджа Буша-младшего по национальной безопасности Кори Шейк. "Русские вкладываются по-крупному в то, чтобы удержать Башара Асада у власти, они заявили о себе как о существенно важной силе на Ближнем Востоке, а удар США или союзников станет напоминанием о том, насколько Запад сильнее России", - пояснили Шейк.

"Однако, по словам сотрудников администрации, даже несмотря на призывы Мэттиса к осмотрительности, трудно себе представить, чтобы Трамп не приступил к ударам, учитывая его обещание возмездия", - пишет газета.

"На мой взгляд, поезд ушел, - сказал Клифф Купчан, председатель консалтинговой компании по оценке политических рисков Eurasia Group. - Если Трамп сейчас решит не наносить удар, он окажется Обамой 2.0 из 2013 года. Для президента Трампа это абсолютная анафема, и я думаю, что он ударит по Сирии в ближайшие несколько дней".

"Ранее Трамп пренебрежительно отзывался об американских лидерах за то, что они заранее предупреждали противника об ударе, - отмечает издание. - Прислушавшись к Трампу, предупредившему в среду об ответе США, Сирия переместила военные самолеты на российскую базу вблизи Латакии и работает над тем, чтобы защитить важные системы вооружений".

Источник: Инопресса