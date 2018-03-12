В Германии набирают силу чеченские криминальные группировки

Маркус Венер, Frankfurter Allgemeine

Федеральное ведомство уголовной полиции следит за активностью в Германии примерно 250 выходцев из Чечни и с Северного Кавказа. По данным следователей, они стали играть более весомую роль среди представителей организованной преступности в Германии, отмечает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Как отметил в беседе с изданием глава отдела по борьбе с оргпреступностью Федерального ведомства уголовной полиции Михаэль Нагель, "если раньше криминальные элементы из Чечни в основном выполняли поручения представителей других преступных группировок, то сегодня они все больше уходят от роли исполнителей и агрессивно внедряются в различные сферы криминального бизнеса".

"Так, представители чеченских группировок в Берлине в значительной мере захватили контроль в такой сфере, как торговля наркотиками. В общей сложности правоохранительные органы наблюдают за 200-250 выходцами из Чечни и с Северного Кавказа", - пишет автор публикации Маркус Венер.

Активизация чеченских группировок связана, по мнению правоохранителей, еще и с тем, что банды стали делать все больше ставок на наращивание агрессии. "Если они однажды вступили в конкурентную борьбу, они больше не отступят - а наоборот, будут демонстрировать возрастающую готовность идти на конфликт", - говорит Нагель. Опасения правоохранительных ведомств связаны также с тем, что "чеченцы все более активно инвестируют доходы от криминального бизнеса в легальные компании. Это касается в первую очередь фирм, задействованных в таком сегменте, как безопасность и предоставление охранных услуг".

"Немецкие правоохранители отмечают личные контакты и тесные финансовые связи между чеченскими группировками в Германии и президентом Чечни Рамзаном Кадыровым", - говорится в статье.

"Опасность, исходящую от северокавказских и чеченских преступных группировок, нельзя недооценивать", - резюмирует Нагель.

Источник: Инопресса