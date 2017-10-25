Ксения Собчак говорит, что не будет выступать против Путина: "Он спас жизнь моего отца, я не собираюсь его оскорблять"

Оливер Кэрролл, Independent

"Я еще не политик, но я могу говорить громко", - сказала Ксения Собчак на своей первой пресс-конференции в качестве кандидата в президенты, передает Оливер Кэрролл, корреспондент Independent.

Журналист отмечает, что Собчак представила либеральную повестку и призвала к освобождению политических заключенных в России, в том числе ее друга Кирилла Серебренникова. Кроме того, она недвусмысленно оспорила легальность аннексии Крыма Россией в 2014 году: "С точки зрения международного права Крым украинский, точка", - сказала она.

"В других странах это заявление может выглядеть обычным и даже банальным, но по современным российским стандартам оно достойно попадания в заголовки. Очевидно, эта позиция не была согласована с советниками Собчак. Некоторые в зале задались вопросом, соответствует ли данное заявление российскому закону, криминализирующему призывы к сепаратизму", - говорится в статье.

"Серьезные последствия маловероятны. Власти уже показали, что как минимум терпят кампанию госпожи Собчак. Некоторые предполагают, что речь идет о более близких отношениях", - указывает автор.

Когда местный журналист призвал ее критиковать президента, Собчак сказала, что не допустит "личных оскорблений": "Путин для каких-то людей (...) тиран и диктатор. Для других - правитель, который сохраняет "русский мир" и поднял Россию с колен. А для меня он в первую очередь человек, который в очень сложной ситуации помог отцу, практически спас жизнь моему отцу".

"По легенде, в 1997 году Путин - в то время кремлевский чиновник - устроил спецоперацию, чтобы тайно эвакуировать своего бывшего босса из Санкт-Петербурга в Париж. В то время Собчак был очень болен и находился под уголовным следствием", - говорится в статье.

Источник: Инопресса