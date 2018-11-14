Украина экспортирует около 30 тонн кукурузы

Об этом сообщила пресс-служба Украинской зерновой ассоциации.

По словам председателя ассоциации, Николая Горбачева, именно увеличение урожая украинской кукурузы и низкие цены ускоряют ее экспорт. В этом году данную культуру планируют импортировать Европейский Союз, Китай и Египет. Наиболее выгодная торговля ожидается с Китаем, куда Украина планирует экспортировать до пяти млн тонн.

Он также подчеркнул, что Украина надеется получить положительные результаты от торговых споров между США и Китаем, а также активизировать экспорт ячменя и подсолнечного шрота в страны Азии.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", за десять месяцев 2018 года в Украину было завезено свинины до 23,4 тысячи тонн на общую сумму 43,2 миллиона долларов.