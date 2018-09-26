Нафтогаз по новым правилам будет продавать газ для промышленности

Отмечается, что отныне компания будет осуществлять продажи только по долгосрочным контрактам, которые заключили ранее. А тем потребителям, которые не успели заключить такие контракты, газ будет продавятся по нефиксированной цене. Так, если в день цена газа будет изменена из-за роста цен на европейских рынках, то соответственно продажа будут по таким ценам.

Сотрудники учреждения утверждают, что такая модель пересмотра цены и продаж пока несовершенна. Все будет зависеть от цен на мировых рынках.

Кроме того, Нафтогаз с начала октября этого года увеличит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 9,7%, или на 1189,2 грн в сравнении с сентябрем – до 13 438 грн за 1 тыс. куб. м.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб заявил, что в 2018 году стоимость голубого топлива может увеличится на 25%, а в следующем на 15%. Согласно словам чиновника, коммунальные тарифы составляют около 20% индекса потребительских цен. Поэтому в текущем году, согласно прогнозу, влияние на инфляцию будет 1,2%.