07:00 19.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нацбанк на среду немного ослабил курс гривны

Национальный банк Украины по состоянию на среду, 19 сентября 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:

Нацбанк на среду немного ослабил курс гривны

100 долл - 2 815,1007 грн;

100 евро - 3 292,8233 грн.

При этом регулятор установил на 19 сентября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1085.547919;

Серебро - 12.824931;

Платина - 724.965727;

Палладий - 888.784438.

Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 18 сентября, 2018 год официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2812,6754 грн;

100 евро - 3282,6735 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 6 сентября, повысил учетную ставку на 0,5 процентных пунктов до 18%.

Как сказано в сообщении НБУ, в июле 2018 потребительская инфляция продолжила замедляться - до 8,9% в годовом измерении, вплотную приблизившись к целевому диапазону НБУ.

По предварительным оценкам Национального банка, в августе инфляция также оставалась близкой к этой отметке.


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